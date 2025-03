Família encontra suspeito ensanguentado na cena do assassinato de sargento, em Curuçá (PA) Anselmo Filho foi morto a facadas em sua própria casa; suspeito fugiu e está sendo procurado Fala Pará|Do R7 25/03/2025 - 11h15 (Atualizado em 25/03/2025 - 11h15 ) twitter

O Sargento da Polícia Militar Anselmo Filho foi brutalmente assassinado a facadas dentro de sua própria casa em Curuçá, no Pará. O principal suspeito, Maurício Gabriel, estava com Anselmo na noite anterior, e as motivações do crime ainda são desconhecidas.

Informações relatam que a mãe e a irmã de Anselmo encontraram o corpo do sargento caído e sem respirar, não havendo tempo para socorrê-lo.

A comunidade está em choque e mais de sessenta pessoas participam das buscas pelo suspeito, que teria fugido para uma região de mangue

Notícias sobre o paradeiro do suspeito podem ser reportadas anonimamente à polícia.