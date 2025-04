Furto ousado de carga de caminhão mobiliza polícia no bairro Jurunas (PA) Criminoso agiu com comparsa e foi solto por falta de boletim de ocorrência Fala Pará|Do R7 17/04/2025 - 08h08 (Atualizado em 17/04/2025 - 08h08 ) twitter

Um homem foi flagrado furtando a carga de um caminhão estacionado no bairro Jurunas, no Pará, durante o dia. A ação foi registrada por uma motorista que passava pelo local.

O suspeito, que agia com um comparsa, foi localizado e levado à delegacia, onde confessou o crime. No entanto, foi liberado por falta de registro de ocorrência do proprietário do caminhão.

O furto ocorreu em um ponto com trânsito lento e pouca visibilidade, escolhido estrategicamente. O suspeito já tem várias passagens pela polícia, incluindo um indiciamento recente por furto.