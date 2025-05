Menino desaparecido em festa familiar é encontrado morto em rio, no Pará Bombeiros atuaram nas buscas e perícia vai esclarecer circunstâncias do afogamento Fala Pará|Do R7 20/05/2025 - 12h05 (Atualizado em 20/05/2025 - 12h05 ) twitter

Um menino de 7 anos desapareceu durante uma festa familiar, em Canaã dos Carajás (PA), e foi encontrado afogado no fundo de um rio.

O Corpo de Bombeiros realizou as buscas, e a perícia investiga as circunstâncias do acidente para esclarecer os detalhes do caso.