Ministro do Turismo visita instalação das estruturas da Casa Brasil para a COP 30 Celso Sabino acompanhou a avaliação dos locais que abrigarão eventos e debates sobre turismo sustentável Fala Pará|Do R7 21/02/2025 - 14h00 (Atualizado em 21/02/2025 - 14h00 )

O Ministro do Turismo, Celso Sabino, realizou uma visita técnica aos locais no Pará, para acompanhar de perto as duas estruturas da Casa Brasil, local que vai receber autoridades que participarão da Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas.

O espaço estará dedicado à realização de eventos, palestras, jantares, almoços e outros encontros e para debates sobre turismo sustentável, visando promover práticas e soluções para o setor.