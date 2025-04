Operação resulta em prisão, 8 animais apreendidos e 39 intimações por maus-tratos em Belém 100 agentes da Polícia Civil participaram da ação, com apoio da Polícia Científica Fala Pará|Do R7 30/04/2025 - 11h21 (Atualizado em 30/04/2025 - 11h21 ) twitter

A operação Abril Laranja, realizada pela Polícia Civil na região metropolitana de Belém (PA), resultou na prisão de um indivíduo em flagrante, por maus-tratos a animais.

Com o apoio de cerca de 100 agentes e 8 equipes, a ação levou à apreensão de um cachorro, um jabuti e seis pássaros. A DEMAPA (Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal), em colaboração com a Polícia Científica do Pará, visa reduzir esses crimes e coletar provas para o andamento das investigações.

Durante a operação, 39 intimações foram feitas, flagrantes e termos circunstanciados foram registrados. A população pode denunciar casos de maus-tratos por meio do disque denúncia ou diretamente na delegacia de meio ambiente.