Polícia resgata crianças abandonadas por três dias em quitinete Meninas de 1 e 2 anos foram encontradas sujas e debilitadas e estão sob cuidados do Conselho Tutelar, em Belém (PA) Fala Pará|Do R7 23/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 23/06/2025 - 11h37 )

Duas crianças, de 1 e 2 anos, foram resgatadas pela polícia, após ficarem trancadas por três dias em uma quitinete no bairro do Guamá, em Belém. Vizinhos ouviram o choro e acionaram as autoridades. A mãe, que chegou embriagada e tem histórico criminal, alegou que a babá as abandonou. As crianças foram entregues ao Conselho Tutelar.