Policial civil joga carro contra casa de shows após confusão em Belém (PA) Ele foi expulso por má conduta e acabou preso após invadir o local com o veículo Fala Pará|Do R7 04/08/2025 - 08h51 (Atualizado em 04/08/2025 - 08h51 )

Em Belém (PA), no bairro da Cidade Velha, um policial civil invadiu uma casa de shows com um carro, após ser expulso por importunar uma mulher. O caso aconteceu na madrugada de domingo, causando pânico entre os presentes e danos no local. O agente foi detido e a conduta está sendo investigada pela corporação.