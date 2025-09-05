Logo R7.com
Suspeito de furtos em Santarém (PA) é flagrado por câmeras de segurança

Ele forçou a abertura de um carro durante a madrugada e levou diversos pertences

Fala Pará|Do R7

Douglas Portela, conhecido por furtos em Santarém (PA), foi flagrado por câmeras de segurança forçando a abertura de um carro na Rua Violeta, no Jardim Santarém. O crime ocorreu de madrugada, e o suspeito subtraiu diversos pertences do veículo. A vítima registrou boletim de ocorrência e forneceu as imagens à polícia. Douglas continua foragido, aumentando sua lista de delitos na cidade.

