Torturas e assassinatos: polícia prende 6 membros de facção criminosa Operação combate crimes graves contra pessoas em situação de rua e vulnerabilidade Fala Pará|Do R7 28/02/2025 - 14h43 (Atualizado em 28/02/2025 - 14h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma operação policial está em andamento, para retirar das ruas integrantes de uma facção criminosa envolvidos em crimes graves, como assassinato e tortura de pessoas em situação de rua e vulnerabilidade.

De acordo com a polícia, seis suspeitos já foram presos até o momento e as investigações continuam para identificar e capturar outros membros do grupo. A ação visa combater a violência e garantir a segurança da população mais vulnerável.