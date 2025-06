Trio se passa por policiais e furta imagens de segurança em prédio no Umarizal (PA) Polícia investiga o caso para descobrir o que motivou o roubo das gravações das câmeras de segurança Fala Pará|Do R7 24/06/2025 - 11h48 (Atualizado em 24/06/2025 - 11h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um trio disfarçado de policiais federais invadiu um prédio no bairro do Umarizal (PA), usando uma falsa ordem judicial. Eles roubaram as imagens das câmeras de segurança e fugiram em um carro branco. Nenhum apartamento foi invadido. A Polícia Civil investiga o que motivou o crime.