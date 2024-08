Corpo de Silvio Santos, lenda da TV brasileira, é enterrado em cerimônia restrita em São Paulo O corpo do apresentador Silvio Santos foi enterrado, por volta das 9h deste domingo (18), no Cemitério Israelita do Butantã, na zona... Portal Correio|Do R7 18/08/2024 - 11h26 (Atualizado em 18/08/2024 - 11h26 ) ‌



