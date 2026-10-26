“Pensão alimentícia” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda-feira (26) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Pensão alimentícia Seu Crédito Digital

“Pensão alimentícia” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda-feira (26). O tema voltou a ganhar destaque depois que o novo salário mínimo, de R$ 1.621, elevou o piso da pensão alimentícia para até R$ 810,50. A mudança também passou a contar com a cobrança automática via Pix Pensão, sistema que facilita o recebimento de valores e ajuda a evitar o acúmulo de pensões atrasadas.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 06h15 desta segunda-feira (26). Confira: