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“Pensão alimentícia” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda-feira (26)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Política|Do R7

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“Pensão alimentícia” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda-feira (26). O tema voltou a ganhar destaque depois que o novo salário mínimo, de R$ 1.621, elevou o piso da pensão alimentícia para até R$ 810,50. A mudança também passou a contar com a cobrança automática via Pix Pensão, sistema que facilita o recebimento de valores e ajuda a evitar o acúmulo de pensões atrasadas.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 06h15 desta segunda-feira (26). Confira:

Pensão Alimenticia Reprodução/trends

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