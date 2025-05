Conclave blindado: esquema de segurança usa ‘bazuca’ para conter drones

Revista Oeste |Do R7

O conclave para a escolha do papa deve acontecer com os cardeais em completo isolamento. Há uma verdadeira operação de guerra para zelar pela paz dos sacerdotes eleitores — e dos fiéis. A missão envolve soldados, detectores de metais e até mesmo “bazucas” para impedir drones de se aproximarem do grupo — máquinas que emitem ondas eletromagnéticas para repelir os aparelhos voadores.

