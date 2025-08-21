Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Trump afirma que governo dos EUA não permitirá censura estrangeira

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que, enquanto a sua administração estiver no comando, indivíduos e empresas...

Revista Oeste|Do R7

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que, enquanto a sua administração estiver no comando, indivíduos e empresas norte-americanas podem ter a certeza de que nenhum governo estrangeiro terá poder para censurar a liberdade de expressão nos EUA.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Política e fique por dentro de todas as informações!

Leia Mais em Revista Oeste - Política:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.