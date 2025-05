Jato Concorde vira monumento histórico na França

O governo da França declarou o primeiro jato Concorde, o Concorde 001, como monumento histórico do país. A aeronave de matrícula F-WTSB está preservada atualmente no Museu Aeroscopia, no Aeroporto de Toulose. A unidade está aberta para visitação do público desde 2014.

