7 vitaminas caseiras para fortalecer a imunidade
Aprenda a preparar receitas rápidas e deliciosas para proteger o corpo na correria do dia a dia
Frutas e vegetais são aliados poderosos para fortalecer o organismo, fornecendo minerais e antioxidantes essenciais. Mas, com a correria do dia a dia, nem sempre conseguimos incluí-los nas refeições. Uma solução prática é preparar vitaminas: nutritivas, saborosas e fáceis de inserir na rotina, elas ajudam a garantir que o corpo receba os nutrientes necessários sem complicação. Pensando nisso, a seguir, selecionamos 7 opções vitaminas caseiras para você incluir no cardápio e aumentar a saúde do corpo. Confira:
Frutas e vegetais são aliados poderosos para fortalecer o organismo, fornecendo minerais e antioxidantes essenciais. Mas, com a correria do dia a dia, nem sempre conseguimos incluí-los nas refeições. Uma solução prática é preparar vitaminas: nutritivas, saborosas e fáceis de inserir na rotina, elas ajudam a garantir que o corpo receba os nutrientes necessários sem complicação. Pensando nisso, a seguir, selecionamos 7 opções vitaminas caseiras para você incluir no cardápio e aumentar a saúde do corpo. Confira:
1. Vitamina caseira de açaí com morango
1. Vitamina caseira de açaí com morango
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
2. Vitamina caseira de kiwi
2. Vitamina caseira de kiwi
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
3. Vitamina de banana, beterraba e aveia
3. Vitamina de banana, beterraba e aveia
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
4. Vitamina caseira de abacaxi com gengibre
4. Vitamina caseira de abacaxi com gengibre
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o leite de coco, e bata até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, adicione o leite de coco e bata para incorporar. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o leite de coco, e bata até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, adicione o leite de coco e bata para incorporar. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com pedaços de abacaxi e coco ralado.
Dica: sirva decorado com pedaços de abacaxi e coco ralado.
5. Vitamina de goiaba com banana
5. Vitamina de goiaba com banana
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
6. Vitamina verde com maçã, espinafre, kiwi e abacate
6. Vitamina verde com maçã, espinafre, kiwi e abacate
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
7. Vitamina caseira de tangerina
7. Vitamina caseira de tangerina
Ingredientes
Ingredientes
Modo de preparo
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.