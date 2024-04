Assessor especial da Presidência deve receber embaixador da Venezuela na semana que vem Cobrança veio após crítica do governo ao processo eleitoral do país vizinho, que impediu registro de candidatura de opositora

Após a crítica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao processo eleitoral da Venezuela, a embaixada do país solicitou uma reunião com o Poder Executivo brasileiro. A data ainda não foi definida, mas a previsão é que ocorra ainda na próxima semana.

O encontro do embaixador venezuelano no Brasil, Manuel Vadell, deve ocorrer com Celso Amorim, assessor de política internacional do presidente da república.

Na semana passada, Lula repreendeu o aliado Maduro. Deu a ordem direta para o Itamaraty emitir um comunicado oficial e revisou o texto, que criticou a manobra do governo venezuelano de não permitir o registro da candidatura de Corina Yoris, pela Plataforma Democrática Unitária (PUD), grupo mais forte da oposição.

A resposta de Maduro foi forte e imediata. Disse que a nota brasileira foi ditada pelos Estados Unidos.

A postura crítica do Brasil, para muitos tardia, indica que Lula vai rejeitar um processo eleitoral que não seja, de fato, livre na Venezuela.

A dúvida é se isso colocaria em risco o apoio brasileiro ao retorno dos venezuelanos ao Mercosul. É preciso esperar os próximos movimentos do tabuleiro diplomático.

