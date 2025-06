Comitiva de políticos brasileiros que estavam em Israel chega à Jordânia Na região, o grupo embarcará em um avião para retornar ao Brasil; comitiva ficou presa após ataque de Israel ao Irã na quinta-feira Brasília|Do R7, em Brasília 16/06/2025 - 10h59 (Atualizado em 16/06/2025 - 12h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Equipe brasileira em Israel é composta por secretários do GDF Reprodução/Redes sociais/@rafaelbueno.go - Arquivo

A comitiva de políticos brasileiros que estavam em Israel conseguiu chegar à Jordânia na manhã desta segunda-feira (16). A informação foi divulgada pela CNM (Confederação Nacional de Municípios) em nota oficial.

Participavam da missão prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretários de diversos municípios brasileiros, incluindo o Distrito Federal.

“Por questões de segurança, detalhes sobre o horário e o trajeto da comitiva não haviam sido divulgados previamente. Segundo informações repassadas por [Nélio] Aguiar [tesoureiro da CNM que está na comitiva], neste momento (9h56 - horário de Brasília), a comitiva ultrapassou por ônibus a fronteira e está no país em deslocamento a outro ponto, onde pegarão avião para retorno ao Brasil”, informa nota.

O retorno dos brasileiros que estavam em Israel foi articulado com o governo federal e a Embaixada da Jordânia, com apoio das autoridades locais israelenses.

‌



O grupo estava em missão oficial no país, quando Israel lançou um ataque sobre instalações nucleares iranianas na madrugada da última sexta-feira (13) — noite de quinta (12), em Brasília.

A rivalidade entre os países tem se intensificado pelo avanço do programa nuclear iraniano, que Israel considera uma ameaça existencial, e pelo apoio do Irã a grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Veja lista de quem deixou Israel:

Francisco Nélio - tesoureiro da CNM

Álvaro Damião - prefeito de Belo Horizonte (MG)

Márcio Lobato - secretário municipal de Segurança Pública de Belo Horizonte (MG)

Davi de Matos - chefe executivo do Centro de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Segurança Pública do Rio de Janeiro (Civitas)

Welberth Porto - prefeito de Macaé (RJ)

Claudia da Silva - vice-prefeita de Goiânia (GO)

Cícero de Lucena - prefeito de João Pessoa (PB)

Janete Aparecida - vice-prefeita de Divinópolis (MG)

Gilson Chagas - secretário de Segurança Pública de Niterói (RJ)

Johnny Maycon - prefeito de Nova Friburgo (RJ)

Francisco Vagner - secretário de Planejamento de Natal (RN)

Flávio Guimarães - vereador do Rio de Janeiro (RJ)

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp