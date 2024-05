6 Pickups médias “custo benefício” para comprar em 2024

Alto contraste

O segmento de picapes está particularmente acirrado este ano. Com a nova geração da Ford Ranger, as novas versões da Hilux que chegaram em 2023 e a chegada da S10 reestilizada, o segmento está cheio de novidades.

Porém o preço médio de uma picape topo de linha hoje em dia está em torno dos R$ 330 mil. Mas quem procura um modelo mais em conta com apelo visual mas uma lista menor de itens de série quais são as opções e quanto custam cada uma?

O R7-Autos Carros divulga abaixo uma lista com as principais opções “custo benefício” para comprar em 2024.

Nissan Frontier Attack

É a versão “custo benefício” da picape desde a versão anterior. Tem lista reduzida de equipamentos abrindo mão do banco com revestimento em couro mas com apelo visual aventureiro interessante. Tem rodas escuras, santantonio tubular e o mesmo motor 2.8 turbodiesel de 190cv já conhecido sempre com tração 4x4 com câmbio automático. Preço R$ 275,9 mil

Ford Ranger XLS

A versão intermediária da nova Ranger é interessante com seu novo visual embora abra mão de cromados e outros itens completos. Tem itens como 7 air-bags, assistente de partida em rampa e diferencial traseiro autoblocante e tração 4x2 e o motor é o 2.0 quatro cilindros de 170cv combinado com câmbio automático. Preço: R$ 259.990

Chevrolet S10 WT Brutal

A Chevrolet acaba de apresentar as versões de trabalho de S10 denominadas agora Work Truck (picape de trabalho). Abre mão de cromados e pode receber um kit visual invocado denominado Brutal. O motor é o 2.8 turbodiesel recalibrado para 207cv e câmbio automático com tração 4x4. Preço: R$ 268,9 mil além dos R$ 11,9 mil no kit Brutal opcional

Mitsubishi L200 Sport Outdoor

A Mitsubishi sempre tem opções custo benefício na linha e a L200 Sport Outodoor tem boas vantagens. Usa mecânica consagrada com motor MIVEC 2.4 turbodiesel de 190 cv e 43,9 kgfm, caixa de câmbio automática de seis marchas e tração 4WD. O visual foi renovado há pouco tempo e ela tem assistente de frenagem de emergência, ar-condicionado digital automático, e multimídia de 7″ JBL. Preço: R$ 299,9 mil

Toyota Hilux SRX Plus

A SRX Plus entra na lista custo benefício porém ao estilo Toyota, mais cara que as outras concorrentes. Tem suspensão com bitola mais larga, mais alta e boa capacidade off road. O motor 2.8 turbodiesel é consagrado mas fica bem além no preço: R$ 334,7 mil. Quem não quiser estes itens de suspensão aprimorados pode comprar a SRX que está saindo de linha mas ainda tem unidades disponíveis nas concessionárias por R$ 324,7 mil.

Fiat Titano Endurance

A Titano ainda não “chegou” efetivamente ao mercado pois as unidades já vendidas estão aguardando liberação do Ibama, em greve desde o começo do ano. Mas tem atributos positivos como o visual próximo da Volcano, e o motor 2.2 turbodiesel, de 180 cv de potência, e 40,8 kgfm de torque com câmbio automático de seis marchas e tração 4x4 por um preço atrativo de R$ 239,9 mil





