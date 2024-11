7 carros esportivos e sedãs que vão sair de linha em 2025 Chevrolet Camaro, Nissan GT-R e Toyota Supra são apenas alguns deles Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 14/11/2024 - 02h00 ) twitter

Chevrolet/Divulgação Chevrolet/Divulgação

O mercado de carros tem seus ícones mas, de tempos em tempos, eles mandam uma saudação de adeus ao mercado. Alguns não podem mais ser renovados por força de legislação ou por questão estratégica. E em favor de novas estratégias alguns desses carros darão seu último adeus em breve.

Chevrolet/Divulgação Chevrolet/Divulgação

Essa efeméride que em breve iremos destacar mostra um adeus definitivo de alguns veículos em uma matéria futura mas por enquanto cumpre-nos dizer quem irá se despedir dentro de pouco tempo.

Chevrolet Camaro

Seu fim já foi decretado no Brasil no primeiro semestres e agora a General Motors ainda está produzindo as últimas unidades do Camaro. Quando estreou no Brasil em 2011 o Camaro foi um ícone da esportividade que começou nos anos 1960 nos Estados Unidos. E o Camaro não terá, por enquanto, uma versão híbrida ou elétrica. Seu final deve ser decretado na virada do ano pois a GM ainda atende alguns pedidos de clientes nos EUA.

Jaguar/Divulgação Jaguar/Divulgação

Jaguar F-Type

Um clássico inglês F-Type já tem 11 anos de vida e procede o igualmente desejado Jaguar XK. O esportivo de dois lugares também foi comercializado por aqui em algumas versões e também abrirá espaço para uma nova geração de veículos elétricos enquanto a Jaguar busca sair de uma crise recente.

Alfa/Divulgação Alfa/Divulgação

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

O compacto italiano equipado com o empolgante motor V6 biturbo de 505 não empolgou consumidores na Europa ou Estados Unidos. Em busca de lucratividade e também para atender normas de emissões o Alfa Giulia esportivo deve deixar de ser produzido em breve.

Nissan/Divulgação Nissan/Divulgação

Nissan GT-R

O esportivo japonês também está de malas prontas. Ainda está no ar se a Nissan irá continuar o R36 ou se irá renova-lo em favor de uma nova geração. O atual “Godzilla” tem motor 3.8 Twin turbo V6 com potência de 570 cv ou até 600cv e 66kgfm de torque na versão ainda mais apimentada Nismo.

Toyota/Divulgação Toyota/Divulgação

Toyota Supra

O Supra é outro esportivo japonês lendário pelo desempenho e dinâmica acertada mas oficialmente sairá de linha em 2025. A princípio a versão 2.0 quatro cilindros deixará de ser produzida mas o 3.0 com seis cilindros em linha deve continuar com foco em performance.

Chevrolet/Divulgação Chevrolet/Divulgação

Chevrolet Malibu

O último seda da General Motors não deve permanecer em linha por conta das vendas tão baixas. A GM já teve um amplo portfólio de versões mas a preferência do consumidor mudou e o Malibu não deve nem chegar ao fim do primeiro semestre de 2025.

Volvo/Divulgação Volvo/Divulgação

Volvo S60

Clássico seda da marca sueca, o S60 também deve deixar de ser produzido no próximo ano. Hoje ele é comercializado nas versões com motor 2.0 turbo de 247cv e também na versão híbrida plugin de 547cv. E ainda que a Volvo tenha recuado nos planos de eletrificação no mundo o S60 que já é um produto de nicho deve abrir espaço para o sedã elétrico da marca.

