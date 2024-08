Citröen Basalt surge sem nenhum disfarce em flagra: estreia deve ser em setembro SUV cupê da Citroën surge com placas verdes de teste e indica lançamento próximo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/08/2024 - 07h57 (Atualizado em 21/08/2024 - 08h09 ) ‌



O Citroën Basalt está mesmo bem perto da estreia. O carro foi flagrado nas redes sociais mostrando seu visual final da versão básica com calotas e rodas aro 16 sem nenhum tipo de disfarce. Em conversa com executivos da Stellantis fica claro que o SUV cupê está mesmo perto da estreia que deve ocorrer em setembro. As fotos foram publicadas pela página de Instagram MentirasAutomotivas.

Citroën C3 Basalt em flagra da versão básica (Instagram reprodução - Mentiras Automotivas)

Nas medidas o C3 Basalt deve ter a mesma dimensão do Aircross: 4,32m de comprimento, 1,80m de largura, 1,67m de altura e 2,67 m de distância entre eixos.

Além do visual cupê que caiu no gosto do brasileiro em modelos como o Fiat Fastback e Volkswagen Nivus, o Citroën Basalt deve mesmo ter itens que estrearam no C3 You como a chave do tipo canivete mas também pode ter partida por botão dependendo da versão, ar-condicionado do tipo digital, piloto automático, carregador de celular por indução entre outros itens.

Citroën C3 Basalt (Stellantis Divulgação)

A produção do carro já começou em Porto Real há algum tempo inclusive a produção em série. No entanto o cronograma de lançamentos da Stellantis levou a uma decisão de esperar um pouco e por isso recentemente a marca dedicou a atenção aos lançamentos da Jeep, depois Peugeot 2008 e agora depois do C3 You que é só uma versão devemos ter o Basalt.

Ao que tudo indica essa versão de entrada Live com calotas terá foco no preço com motor 1.0 Firefly de 71/75cv e 10,7kgfm de torque combinado com câmbio manual de cinco marchas.

Já as versões mais equipadas terão o T200 1,0 litro turbo três cilindros de 130cv e 20kgfm de torque combinado com câmbio CVT que simula sete velocidades. Dados de consumo e desempenho no caso da opção turbinada devem ficar mais próximos do C3 You com velocidade máxima de 194km/h e 0-100km/h na ordem dos 8,4s.

O Citroën Basalt é o terceiro e último veículo do projeto C-Cubed que começou com o C3 hatch, avançou para o C3 Aircross que foi o primeiro modelo 1.0 turbo T200 e agora terá o Basalt com proposta de SUV cupê a estrear no Brasil.