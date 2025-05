Citroën lança serviço FlexCare de garantia adicional e revisões com preços fixos C3, Aircross e Basalt ganham novo pacote de manutenção com preço reduzido e garantia ampliada Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/05/2025 - 20h00 (Atualizado em 05/05/2025 - 20h00 ) twitter

A Citroën lança um novo pacote de revisões e garantia adicional chamado FlexCare. Válido para toda a linha incluindo C3, Aircross e Basalt, o programa oferece flexibilidade nas revisões, com pagamentos agendados e valores fixos, com a possibilidade do pagamento já no financiamento do carro.

O Citroën FlexCare está disponível para os clientes que já contam com três anos de garantia de fábrica, podendo optar pela prorrogação de 12 meses ou 24 meses, desde que o veículo esteja dentro do limite de 60 mil quilômetros rodados e ainda esteja dentro da garantia de fábrica. Ademais, a garantia adicional pode contemplar apenas motor e câmbio ou ser mais ampla, com a inclusão de itens como direção, parte elétrica, entre outros componentes. Vale dizer que atualmente a marca vende o C3, C3 Aircross e Basalt.

Embora não tenha divulgado os preços das revisões, a Citroën comunicou que o FlexCare terá os valores das manutenções periódicas com preço tabelado, que podem ser incluídos no plano de financiamento selecionado. Todavia, é possível incluir no financiamento apenas as três primeiras revisões ou até as cinco primeiras, que vão de 10 mil quilômetros a 50 mil quilômetros. Esse pacote pode ser adquirido depois da compra do veículo, uma vez que o cliente pode comprar os pacotes de manutenção até a primeira revisão periódica, que acontece após 1 ano ou 10 mil km — o que ocorrer primeiro.

