Farizon chega ao Brasil com duas vans e um caminhão elétricos Marca chinesa vai vender os utilitários V6E e SuperVAN, além do caminhão elétrico H9E Autos Carros|Marcos Camargo Jr 24/06/2025 - 16h21

A Farizon anunciou hoje sua chegada ao Brasil sob o guarda-chuva do Grupo Timber. A marca de utilitários faz parte do grupo Geely assim como a Volvo e a Zeekr que já atuam aqui. No Brasil, a marca vai vender três modelos: a V6E, a SuperVAN e os caminhões elétricos H9E. Os produtos chegam a partir de setembro no mercado brasileiro. NovidadesEm relação a V6E, é uma van com 5 metros de comprimento, com entre-eixos de 3,1 metros e a capacidade de carga é de 6 metros cúbicos. Já o motor elétrico tem capacidade de 136 cv e chega aos 110 km/h. Já no ciclo WLTC é de 285 km com bateria de 42 kWh. Os dados do Inmetro ainda não foram divulgados.

O utilitário ainda vem equipado com assistente de faixa, alerta de colisão frontal, ar-condicionado, sistema de prioridade do freio, controle eletrônico de estabilidade, assistente de abertura de porta em caso de emergência, entre outros.

Já a SuperVAN tem o desenho futurista, tecnologia drive-by-wire, ausência do pilar B, o que confere mais espaço, multimídia de 12,3 polegadas, sistema ADAS, suspensão dianteira independente de duplo braço triangular, além de ter nota 5 no Euro NCAP.

Rival da Ford Transit elétrica, a novidade será vendida em duas versões sendo L1 H2 e L2 H3 ambas equipadas com motor de 231 cv e autonomia estimada pelo Inmetro de 300 km e de 385 km no WLTP. A bateria tem 83 kWh.

A versão L1 H2 conta com capacidade de 1265 kg com área de 8 metros cúbicos. Já a L2 H3 tem área útil de 11 metros cúbicos com capacidade de carga de 1170 kg. O peso bruto total é de 3.500 kg.

As configurações conta com sistema ADAS, câmera de 360 graus, lanternas full-LED, detector de fadiga, painel de instrumentos de 7 polegadas, volante multifuncional, controle de cruzeiro adaptativo, entre outros.

Por fim, o caminhão elétrico H9E conta com faróis de LED, airbags duplos, assistentes de condução, multimídia de 12 polegadas, volume de carga de 21 metros cúbicos, sendo um modelo com capacidade de carga seis e oito toneladas, sendo esse com 31 metros cúbicos.

O motor elétrico entrega 190 cv com torque de 42,3 kgfm com tração traseira e velocidade máxima de 90 km/h. A autonomia chega a 324 km no ciclo WLTC. A marca não divulgou os dados do Inmetro. Estratégia comercial A primeira concessionária será em Curitiba, no Paraná, além de utilizar a estrutura do Grupo Timber com sete filiais no Sul e Sudeste. A marca pretende importar 500 unidades divididas em lotes. No mercado chinesa a marca chinesa tem 20% de participação de mercado, com mais de 110 mil unidades vendidas no ano passado.Sobre os pós-vendas, a marca informou que já trabalha com uma equipe em Curitiba para distribuição de peças de reposição. Todos os veículos têm garantia de seis anos para bateria e três anos para veículos, só que com limite de 10 mil km para V6E e 30 mil km para SuperVAN e H9E.

Vale lembrar que na China a Farizon é uma marca do Grupo Geely, que vai produzir o elétrico EX5 na fábrica da Renault em São José dos Pinhais, no Paraná. A Geely também é dona das marcas Zeekr, Volvo, Lynk & Co, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Radar Auto e Cao Cao Mobility.

