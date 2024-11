Ford F-150 ganha novidades: veja o nosso teste Picape entrega conforto para puristas e mais itens de série agora em duas versões Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/11/2024 - 14h04 (Atualizado em 14/11/2024 - 15h22 ) twitter

A Ford F-150 é líder de vendas nos Estados Unidos com uma média mensal de 60.000 unidades comercializadas. No Brasil, onde esse mercado é recente e bem mais modesto, a linha Ford F-150 briga de frente com a Chevrolet Silverado e com a recém renovada Ram 1500. Tivemos um primeiro contato com a linha F-150 2024, que ganha novidades pontuais ao preço de R$ 519,9 mil.

Não há mais a versão Platinum — somente Lariat ou Lariat Black, ambas com o mesmo conteúdo e itens de série. Apenas o acabamento de perfil escuro na Black é diferente.

Novidades pontuais

Indo direto ao ponto, a Ford F-150 ganha a reestilização dos faróis da frente, vincos novos na tampa da caçamba, que pode ser aberta lateralmente (Pro Access). Rodas de 20 polegadas e acabamento cromado na Lariat, incluindo capota marítima e estribo são de série.

Por dentro, há um novo painel digital maior, com 12,8” e uma nova moldura. Em equipamentos, a Ford F-150 ganha iluminação 360°, que facilita a vida de quem mora ou estaciona a utilitária em um sítio em área sem iluminação.

Grande porte

Os outros atributos da Ford F-150 seguem os mesmos. Ela tem 5,88 m de comprimento e 3,69 m entre eixos, 2,08 m de largura e 1,96 m de altura. Com tanque de 136 litros, ela tem autonomia que pode chegar a 1.000 km.

Na caçamba feita em liga de alumínio, são 1.370 litros de volume e 728kg de carga. A capacidade de reboque é de 3.492 kg.

Motor V8 segue firme e forte

Literalmente, pois a Ford mantém o clássico V8 Coyote 5,0 litros, de 405 cv e 56,7 kgfm de torque a gasolina, combinado com transmissão automática de dez marchas — o mesmo conjunto mecânico do Mustang, por exemplo. A F-150 continua oferecendo tração 4x4, com caixa de redução e quatro modos por um botão no painel e ainda sete modos de condução.

Com esse motor, a Ford anuncia uma aceleração de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos e promete um consumo menor: 6,3 km/l na cidade e 8,6 km/l na estrada.

Ao testar a picape saindo de São Paulo rumo à Itapeva no interior, notamos que o comportamento dinâmico não muda. A Ford F-150 é um tapete, absorvendo irregularidades do solo como se estivesse flutuando. Com rodas aro 20 e muito curso de suspensão, ela entrega conforto com espaço a bordo.

Notamos neste novo contato com a F-150 que há um delay maior na aceleração. Entre 100 e 110 km/h, uma velocidade normal de estrada, a faixa mais econômica é encontrada. Mas vencendo o curso do acelerador, encontramos muito fôlego acima dessa velocidade, onde o V8 se faz presente com vigor e torque. Ao longo de um percurso com cerca de 150km, o consumo ficou em 7,5 km/l.

Bem completa, a Ford F-150 tem pacote ADAS completo, navegação off-line na multimídia Ford Sync4 e espelhamento sem fio; sem falar no som Bang & Olufsen, com 14 alto-falantes, head up display, bancos elétricos, aquecimento e resfriamento dos bancos, câmeras integrais, abertura sem chave, faróis e iluminação full LED, entre outros itens todos de série.

A Ford F-150 está disponível nos concessionários da marca em seis cores na versão Lariat ou Lariat Black incluindo Azul Mônaco e vermelho Zadar.

