Jeep Commander brasileiro é lançado no México Com motor T270, a gasolina tem pacote similar ao Overland no Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/11/2024 - 17h00 (Atualizado em 28/11/2024 - 17h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Autocosmos/Reprodução Autocosmos/Reprodução

Nome tradicional na linha Jeep, o “nosso” Commander fabricado em Goiana/PE passa a ser vendido no México posicionando acima do Compass e abaixo do Grand Cherokee. O SUv tem motor T270 a gasolina calibrado para 175cv e 27kgfm de torque combinado com câmbio automático de seis marchas.

Autocosmos/Reprodução Autocosmos/Reprodução

A Jeep sempre teve uma presença forte no México onde ha SUVs compactos e também grandes, alguns exportados e vendidos nos Estados Unidos. O Commander do passado foi vendido entre 2006 e 2010 por lá. O preço do Jeep Commander é de 734 mil pesos, cerca de R$ 210 mil em valores convertidos.

Autocosmos/Reprodução Autocosmos/Reprodução

A versão configurada para o México tem rodas aro 19, teto solar elétrico e panorâmico, faróis em LED, porta malas com abertura elétrica, ar condicionado dual zone digital e pacote ADAS com todos os sistemas de assistência ao motorista (controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência, detecção de ponto cego e reconhecimento de sinais de trânsito). Por lá o Jeep Commander concorre com o Seat Tarraco, Geely Okavango e também Jetour X70 Plus, todos de sete lugares e perfil médio.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.