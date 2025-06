Omoda & Jaecoo inaugura centro logístico que pode movimentar R$ 100 milhões de peças Espaço em Cajamar, em São Paulo, tem 1.500 m² e deve chegar a 20 mil m² até 2027 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/06/2025 - 11h09 (Atualizado em 30/06/2025 - 11h09 ) twitter

A Omoda & Jaecoo inaugura centro logístico em Cajamar, em São Paulo, com espaço de 1.500 m², que deve chegar a 20 mil m² até 2027. Segundo a empresa chinesa, o centro pode movimentar até R$ 100 milhões de peças. “Cajamar e região são referências logísticas para o setor automotivo. A facilidade e expertise em lidar com movimentações e operações complexas somadas à fluidez por conta da posição geográfica, colabora com nossa estratégia de distribuição, nos garante eficiência de resposta para a rede”, explica Vitor Santos, head de Logística da OMODA & JAECOO Brasil.

A iniciativa reuniu as áreas de logística e pós-vendas da montadora chinesa para desenvolver um plano de disponibilidade e distribuição, assegurando o fornecimento rápido e seguro para a rede presente em 17 estados. A operação no centro de distribuição começou com 600 m² no início deste ano e deve alcançar 1.500 m² até o fim de julho. A previsão é que o espaço chegue a 3.000 m² até dezembro, com projeção de expansão para 20 mil m² nos próximos três anos, permitindo o processamento de até R$ 100 milhões em peças.

Além disso, a estrutura foi montada para atender à ampliação da rede de concessionárias, que hoje conta com 50 unidades em 17 estados, e ao crescimento da marca no país, indicando o compromisso da Omoda & Jaecoo com abastecimento, operação e suporte ao cliente.Novos modelos e fábrica Vale lembrar que a Omoda mostrou no Festival Interlagos os modelos híbridos 5 e 7 híbridos no Festival Interlagos. Os SUVs serão vendidos ainda neste ano.

Marcos Camargo Jr

Sob o capô, ambos têm motor 1.5 TGDi. Na China esse motor tem 143 cv de potência e 21,9 kgfm de torque. Todavia, a marca não informou os dados de potência do motor elétrico. Também no mercado chinês o consumo do carro chega a 21,3km/l. Dados da ficha técnica mostram que o Omoda 5 tem 4,42m de comprimento, 1,83m de largura, 1,59m de altura e 2,63m de entre-eixos. No entanto, essa será apenas uma revelação do carro que ainda não foi lançado no Brasil.

Marcos Camargo Jr

Já a Jaecoo deve lançar por aqui o J5, mas ainda não há uma previsão. A marca também deve produzir em regime CKD no Brasil utilizando a fábrica da Caoa Chery em Jacareí, no interior de São Paulo.

