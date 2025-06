Omoda mostra 5 e 7 híbridos no Festival Interlagos Modelos serão lançados no mercado brasileiro ainda neste ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/06/2025 - 18h05 (Atualizado em 11/06/2025 - 18h05 ) twitter

Marcos Camargo Jr

A Omoda mostra no Festival Interlagos os modelos híbridos 5 e 7 híbridos no Festival Interlagos. Os SUVs serão vendidos ainda neste ano. Vale lembrar que ambos modelos são um lançamento também no mercado chinês.

Marcos Camargo Jr

Visualmente, os crossovers são parecidos com o elétrico e5, uma vez que a dianteira com grade no formato futurista direto no para-choque frontal. A traseira traz amplas lanternas por todo porta-malas. Assim como todos os chineses, esses utilitários contam com amplas telas no interior.

Marcos Camargo Jr

Sob o capô, ambos têm motor 1.5 TGDi. Na China esse motor tem 143 cv de potência e 21,9 kgfm de torque. Todavia, a marca não informou os dados de potência do motor elétrico. Também no mercado chinês o consumo do carro chega a 21,3km/l. Dados da ficha tecnica mostram que o Omoda 5 tem 4,42m de comprimento, 1,83m de largura, 1,59m de altura e 2,63m de entre-eixos. No entanto, essa será apenas uma revelação do carro que ainda não foi lançado no Brasil.

