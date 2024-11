Picape híbrida da Chery chega mesmo em 2025 Executivos já admitem que lançamento está próximo mirando modelos tradicionais como Ranger e Hilux Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/10/2024 - 14h00 (Atualizado em 25/10/2024 - 14h00 ) twitter

Falando de Carro/Reprodução Falando de Carro/Reprodução

Depois de mostrar a picape KP11 na China durante o Chery International User Summit, organizado em Wuhu, sede mundial da marca, executivos da marca já admitem: a estreia da picape híbrida será em 2024. A picape foi mostrada no evento sem ainda qualquer detalhe técnico mas executivos já admitiram aos sites chineses que a estreia é certa.

As imagens dessa matéria foram clicadas pelo jornalista Renato Maia, do canal Falando de Carro no YouTube, que esteve presente no evento que contou com estreias das marcas Jetour, Omoda e Jaecoo.

Falando de Carro/Reprodução Falando de Carro/Reprodução

A picape KP11 foi mostrada ainda como protótipo porém já parece bem próximo da versão final. O visual robusto com destaque para o nome da marca na grade e perfil cheio de linhas quadradas dá destaque para a grade ampla. Na traseira de linhas elevadas há faróis em Led que seguem a tendência de outros produtos do mesmo segmento.

A Chery KP11 é uma picape tradicional com estrutura de chassi e motor cuja composição ainda não sabemos. No entanto a picape da Chery deve ser concorrente de Ford Ranger, Toyota Hilux, Chevrolet S10 e tantas outras.

Falando de Carro/Reprodução Falando de Carro/Reprodução

A Chery tem dois conjuntos mecânicos que caberiam bem para a KP11. O motor 1.5 a gasolina turbo de 147cv com 22kgfm conectado a dois motores elétricos de 170cv e 34kgfm de torque são usados na linha do Tiggo 8 e pode ser uma alternativa. A soma de potência chega a 317cv com 56kgfm de torque no SUV. Outra opção seria o motor 2.4 diesel associado ao conjunto elétrico.

