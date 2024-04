Alto contraste

Salão de Pequim: veja os híbridos e elétricos que chegam este ano (New strait times/Reprodução)

O Salão de Pequim já mudou o “epicentro” dos lançamentos mundiais de veículos pensando na eletrificação. Nos últimos dias o palco chinês serviu de inspiração para o mundo.

E não só as marcas BYD, GWM e Chery (dona da Omoda e Jaecoo) fizeram suas exibições com destaque mas também marcas bem tradicionais como Volkswagen, Toyota e General Motors já mostram soluções na China de olho no mercado mundial. Confira a seleção do R7-Autos Carros para os carros que devem estrear no nosso mercado ainda esse ano.

BYD Ocean M e outras novidades

Ainda não se trata de um lançamento mas a BYD mostrou o hatch médio Ocean M como conceito. Ele usa plataforma evoluída do Dolphin e também baterias blade de nova geração.

BYD Ocean M BYD Ocean M, conceito de hatch médio com perfil esportivo

A BYD também mostrou o Sea Lion 07, uma espécie de Seal com formato SUV e também a picape Shark que é a grande estreia da marca no segmento de picapes e também o BYD Yuan Up este sendo uma versão SUV do Dolphin. Todos estes veículos devem estar no Brasil nos próximos meses.

Jaecoo J7 PHEV Jaecoo J7 PHEV mostrado em Pequim, durante o Salão do Automóvel (Autohome CN) (Dong Yi)

Jaecoo J7

Outra aposta certa no Brasil é o Jaecoo J7 que é um SUV de formato tradicional e motor híbrido. Combinará um 1.6 turbo com motor elétrico de 194cv e já foi anunciada pelo grupo Omoda e Jaecoo já confirmados para o Brasil.

Executivos da GWM confirmam Tank 400 no Brasil este ano (GWM/Divulgação)

GWM Tank 400 e Ora 07

A GWM já confirmou o Tank 300 e agora confirma o Tank 400 Hi-4T. O SUV tradicional é considerado como um Hummer chinês e combina um motor turbo 2.0 a gasolina com 225cv e 37kgfm de torque controlado por câmbio automático de nove marchas com motor elétrico e tração nas quatro rodas com reduzida.

GWM Ora 07: conheça o sedã que tem tudo para estrear no Brasil (GWM/Divulgação)

Outra estreia interessante pode ser o Ora 07, um sedã de linhas arredondadas baseado no Ora 03 já vendido por aqui. Mas este não foi confirmado embora seja cotado como uma das apostas da Great Wall Motors para o mercado nacional.