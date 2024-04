Picape da BYD surge sem disfarces visuais no México Novidade deve ser revelada oficialmente no Salão de Pequim mas poderá ser lançada no México onde a BYD prepara o anúncio de uma fábrica

A BYD está preparando a revelação de sua picape híbrida e pelo visto o caminho será a apresentação dela no México. Agora, um perfil de instagram acaba de publicar detalhes visuais da nova picape que deve estrear com o nome de Shark.

BYD Shark Perfil lateral da picape híbrida que terá potência próxima dos 500cv

Visualmente notamos que ela terá visual mesmo bem “quadrado” inspirado em modelos do mercado como a Ford Ranger e F-150, com molduras, parachoques e apliques em plástico cheio de ângulos retos. Na traseira a semelhança com os modelos Ford parece ainda maior com a grafia “BYD” estampada tal qual as concorrentes GM e Ford.

BYD Shark traseira Picape terá linhas retas e detalhes na caçamba como uma linha que une as lanternas

Até o momento, sites chineses afirmam que a Picape Shark deve ter cerca de 5,30m de comprimento, 1,80m de altura e deve estrear com as evoluções do sistema DMi que combina um motor turbo a gasolina na faixa dos 139cv associado a dois motores elétricos para uma potência combinada próxima dos 500cv.

BYD Shark Dianteira com desenhos retos, grafia da BYD e inspiração na linha Ford

O flagra foi feito no México onde e BYD pode anunciar nas próximas semanas sua primeira fábrica naquele país de olho nos Estados Unidos. No entanto, a picape pode ser revelada ou confirmada no Salão de Pequim que ocorre no final deste mês na China.

BYD Shark Picape terá linhas retas com molduras e outros detalhes que seguem a mesma orientação visual

Para o Brasil, a estreia também deve ocorrer este ano. No entanto, devemos ter no máximo uma apresentação ou confirmação de lançamento. Efetivamente a produção da Shark nem começou na China e precisaria estar em ritmo mais forte para que tenhamos esse novo produto da marca nas concessionárias por aqui. Então, a aposta é que ela seja apresentada agora mas só chegue aos primeiros clientes no ano que vem.

Picape BYD Novidade estreia ainda neste ano no Brasil

Vale lembrar que a BYD prometeu uma série de lançamentos no Brasil e a picape Shark deve ser uma delas.

