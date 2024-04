BYD irá revelar SUV do Seal em Pequim Novo SUV elétrico estreará no Salão de Pequim nos próximos dias

BYD irá revelar SUV do Seal em Pequim (BYD/Divulgação)

A BYD está pronta para revelar por inteiro o SUV Seal 07, que será a versão maior do sedã Seal que faz parte da linha “Ocean”. Este carro quer concorrer diretamente com o Tesla Model Y no universo dos elétricos. O novo SUV elétrico estreará no Salão de Pequim nos próximos dias e teve fotos do interior reveladas.

@marcoscamargo_carros BYD TAN já vai mudar e inclusive já está no Brasil. A BYD nem fez questão de escondê-lo! Em breve com mais potência e autonomia ♬ Blue Moon - Muspace Lofi

Na parte interna se nota que o carro tem a tradicional linha Ocean presente no painel digital, na multimídia giratória e nos detalhes do novo volante e um console central com botões metálicos de toque frio.

Outros detalhes já eram conhecidos como o motor de 170kw (231cv) que pode chegar a 210km/h de velocidade máxima enquanto em uma versão mais potente o BYD Seal 07 chega aos 225km/h com 230kw (312cv) e tração integral permanente.

Uma novidade do BYD Seal 07 será o sistema de condução autônoma do carro que já foi apelidado de forma audaciosa de “olho de Deus”. O Seal 07 é um SUV médio com 4,80m de comprimento, 1,92m de lartgura, 1,62m de altura e entre-eixos de generosos 2,93m.