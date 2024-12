Teste: Citroën C3 Live é alternativa a Mobi e Kwid Versão tem motor 1.0 Firefly, três cilindros flex, oferecendo 71/75 cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/12/2024 - 11h00 (Atualizado em 02/12/2024 - 11h15 ) twitter

Nos últimos anos a oferta de veículos sub compactos foi reduzida de forma drástica no Brasil. A obrigatoriedade de novos itens de segurança como airbag, controles de tração e estabilidade, entre outros, encarceram a produção de veículos de entrada.

Nos últimos anos tem sido difícil para o consumidor encontrar carros 0 km que fiquem abaixo da linha dos R$ 70 mil. Na faixa dos R$ 75 mil estão carros como Renault Kwid, Fiat Mobi e Citroën C3. E a marca de entrada do grupo Stellantis vem se destacando com o polivalente C3 que aqui foi novamente avaliado na versão básica Live.

O Citroën C3 Live 2024 oferece as características típicas de um carro de entrada: preço competitivo, motor eficiente e um nível básico de equipamentos.

Com visual sem alterações desde seu lançamento em 2022, o C3 Live tem um para-choque de plástico, maçanetas e retrovisores sem pintura, rodas de aço aro 15 com calotas e interior simplificado, visando um custo mais baixo. Não há detalhes como acabamentos cromados ou diferenciais no painel, o que mantém o foco no custo-benefício. No caso, ficou no custo mesmo.

‌



Motor “Fiat” polivalente

‌



O Citroën C3 Live vem equipado com o motor 1.0 Firefly, três cilindros flex, oferecendo 71/75 cv e 10 kgfm de torque máximo. Combinado com câmbio manual de cinco marchas, o C3 aproveita bem o motor para uso urbano, garantindo economia de combustível, embora sua altura do solo de 18 cm contribua para um comportamento mais alto nas curvas.

Com isso, a suspensão proporciona boa performance em terrenos irregulares, como buracos e valetas.

‌



Dimensões generosas

Com 3,99 m de comprimento, 1,73 m de largura, 1,56 m de altura e 2,54 m de entre-eixos, o C3 é compacto por fora, mas oferece bom espaço interno. Vale lembrar que esse espaço é bem mais farto do que os seus concorrentes diretos na mesma parte de preço. Essa, talvez seja a grande vantagem do Citroën C3 diante de Mobi e Kwid que são claustrofóbicos.

A versão de entrada do C3 traz itens essenciais como ar-condicionado manual, direção elétrica, ponto de carga de celular e bancos em tecido. A multimídia é opcional, e o modelo não conta com sensor ou câmera de ré. Vale destacar que a central multimídia funciona bem e conecta o Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

Teste com o básico C3

Em testes realizados com etanol, o C3 atingiu uma média de 11,8 km/l na cidade e 16 km/l em estrada a 100 km/h. O modelo até que vai bem depois de atingir os 100 km/h, só que até chegar nessa velocidade é preciso ter paciência com o motor aspirado.

Fora isso, o Citroën C3 se mostra bastante competitivo quando convivemos com o compacto ao longo de uma semana. Ele traz o essencial, e se mostra relativamente ágil na cidade com o seu motor 1.0 e amplo espaço interno.

Vale a pena?

Com preço inicial de R$ 77,5 mil, porém, pode ser encontrado por R$ 72,1 mil, o C3 Live se coloca no mesmo patamar de preço dos modelos de entrada da Renault e Fiat. Mas, assim como seus concorrentes, não é difícil encontrar promoções na faixa dos R$ 65 mil. Sua principal vantagem é o espaço interno, uma característica rara no segmento de carros mais baratos. Dentro de um mundo cada vez restrito, a Citroën soube se dar bem com o C3, que tem vantagens claras diante da concorrência no universo do subcompactos.

