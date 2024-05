Novo VW T-Cross chega ao Brasil com novo visual e preço inicial de R$ 142,9 mil Modelo não teve mudanças mecânicas e segue equipado com motores 1.0 TSi e 1.4 TSi

Alto contraste

A+

A-

Novo VW T-Cross chega ao Brasil com novo visual e preço inicial de R$ 142,9 mil

Lançado em 2019, o Volkswagen T-Cross recebe mudanças visuais quase cinco anos após sua estreia. Entre as mudanças do T-Cross 2025 estão os novos equipamentos mantendo seus motores 1.0 e 1.4 TSi. O SUV compacto segue com as versões de nomenclaturas já conhecidas: 200 TSI por R$ 142.990, Comfortline por R$ 160.990 e Highline 1.4 TSI por R$ 175.990.

Novo VW T-Cross chega ao Brasil com novo visual e preço inicial de R$ 142,9 mil

Visualmente, o novo Volkswagen T-Cross ganhou um novo para-choque, entrada dianteira inferior no formato de ar, novos faróis com uma assinatura luminosa em “L”, novas rodas de 17 polegadas com formato que confere sensação de movimento e grande frontal com um friso que liga os dois faróis parecido com o que acontece com o Taos.





Já a traseira tem uma ampla lanterna sobre a tampa do porta-malas, conferindo sofisticação ao SUV compacto mas mantendo sua essência e estilo já conhecidos. Já por dentro o novo Volkswagen T-Cross mudou completamente, uma vez que traz novos acabamentos, uma central multimídia do tipo flutuante, novas saídas de ar, novos acabamentos nos bancos, além de receber um pacote Dark com acabamentos escurecidos por dentro e, também, por fora.

Publicidade

Também conta com faróis full LED, painel digital de 8 e 10,25 polegadas, multimídia VW Play de 10 polegadas com conexão com smartphone, assistente traseiro de saída de vaga, detector de ponto cego, pneus seal inside, detector de pedestre, lane assist, controle de cruzeiro adaptativo, ar-condicionado Climatronic, assistente de partida entre outros.

Em redação a motorização, não há mudanças. Portanto, o Volkswagen T-Cross vem equipado com motor 1.0 TSi de até 128 cv e 1.4 TSi de até 150 cv. O T-Cross é o SUV mais vendido do mercado nacional e concorre principalmente com o Chevrolet Tracker, Hyundai Creta, Nissan Kicks, Tiggo 5X, Fiat Fastback entre outros.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.