Volkswagen vai resgatar antiga marca Scout com modelos híbridos e elétricos SUV e picape terão motores elétricos de alcance estendido Autos Carros|Marcos Camargo Jr 27/10/2024 - 02h00

Lançada em 1961 a Scout era uma divisão de veículos offroad a International Harvester e fez sucesso por 20 anos. Em 2022 a linha Scout foi adquirida pelo grupo Volkswagen para brigar no segmento de carros elétricos e agora os alemães divulgaram que o lançamento comercial será em 2026 com começo das entregas previsto para 2027. A Volkswagen vai resgatar esse nome para acirrar a briga com SUVs chineses de visual parrudo e propostas similares como o Bronco da Ford e a Rivian além dos Jeep Wrangler que estão prestes a ficar eletrificados.

O visual tanto do Scout quanto da picape Terra sao bem similares com visual quadrado de cantos arredondados e visual bem parrudo. Ambos têm segundo a Volkswagen “uma presença ousada e dramática”, com uma frente bastante simples, incluindo um grande protetor de cárter, uma grade dianteira escurecida, e faróis simples com DRLs horizontais. Um pequeno logotipo do Scout foi posicionado à direita da grade, muito parecido com os antigos modelos.

A Volkswagen divulga que os novos Scout serão “EREVs”, ou elétricos de alcance estendido o que sugere que tenham um pequeno motor a combustão combinado com ou dois motores elétricos - o que deve ser mais plausível - já que a proposta é resgatar o perfil off road desses veículos. O único dado dos Scout é que o 0-100km/h será feito em 3,5s. A arquitetura elétrica será de 800v e a autonomia será superior aos 450km de autonomia. Com o motor a gasolina em uma variante topo de linha que terá o sugestivo nome de “Harvester” o alcance poderá chegar a 800km.

Tanto o Traveler quanto o Terra são feitos sobre chassi com carroceria, capacidade 907kg de carga na picape, 4,5 toneladas no SUV e 3,1 toneladas na picape, pneus de até 35 polegadas e todas as credenciais off-road, incluem um desconector de barra estabilizadora dianteira, além de bloqueios mecânicos dianteiros e traseiros.

Entre os destaques da picape estão caçamba ampla com 1,65m de comprimento e tomadas 120 e 240v para alimentar ferramentas e equipamentos elétricos. Terá ainda kit de acessórios com iluminação auxiliar, para-choques off-road com pontos de recuperação, um guincho robusto entre outros. A produção deve começar em série na planta da Carolina do Sul com foco no mercado norte americano.









