Por que a venda de carro elétrico não consegue decolar no Brasil? Procura maior pelo carro híbrido breca demanda por carro 100% elétrico Blog do Galante|Raphael Galante 20/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 02h00 )

O novo AMI, o carro elétrico da Citroen Divulgação/Citroën

Caros leitores, digníssimas leitoras: neste ano (até julho), as vendas de carros apresentaram crescimento de 4,4%.

Um dos pontos que (por curiosidade) decidimos extrapolar era saber qual tipo de combustível está sendo mais comercializado. Neste cenário, tivemos:

Venda de carros (janeiro a julho)

O que notamos neste ano é que as vendas de carros eletrificados estão puxando o crescimento do mercado. Hoje, esse nicho registra crescimento de quase 48% sobre o mesmo período do ano passado.

Outro tipo de veículo que se destaca neste ano é a venda de carros movidos a diesel e, aqui, estamos falando (principalmente) das picapes médias/grandes e dos furgões médios/grandes.

‌



Sobre o crescimento nas vendas dos carros a diesel de quase 13%, o destaque positivo é que estamos falando de carros comerciais. Ou seja, de veículos “produtivos” que estão girando a roda da economia.

Já os carros movidos a gasolina/etanol (flex) estão com ligeira retração - queda de 0,3%.

‌



Mas, apesar desta leve queda nas vendas, o mercado de veículos flex ainda representa 80% de todos os carros vendidos neste ano.

Market Share

Voltando para o mercado de carros eletrificados, esse já representa 10% do setor. Ou seja, de cada 10 carros novos vendidos, 1 é eletrificado.

‌



Na real, a venda de carro eletrificado, ao longo da última década, vem registrando um crescimento exponencial. Há 10 anos, praticamente não existiam modelos no mercado brasileiro. Há 5 anos, o mercado do segmento correspondia só por 1% das vendas. Hoje, corresponde a mais de 10%.

Participação do carro eletrificado

Então quer dizer que está tudo maravilhoso no mercado de carros eletrificados?

Não é bem assim...

Quando falamos de carros eletrificados, estamos falando de carros híbridos (sejam eles plug-in ou não) e de carros 100% elétricos.

E aí, quando citamos carro 100% elétrico é onde a “porca torce o rabo”!

Se as vendas de carros eletrificados estão com alta de 48%, esse crescimento é puxado pelas vendas de carros híbridos (alta de 74%). As vendas de carros 100% elétricos registram evolução de 4,8%.

Dentre o universo do carro eletrificado, praticamente 75% é de carros híbridos e o restante (25%), de carros 100% elétricos.

O primeiro ponto que notamos é que o consumidor brasileiro decretou como mais atrativo o carro híbrido em vez do carro 100% elétrico. Devemos levar em consideração que o nosso híbrido flex (do ponto de vista da descarbonização) é a melhor opção, na visão deste reles estagiário.

Mas, como somos curiosos, decidimos ir um pouco mais a fundo para saber onde as vendas de carros 100% elétricos estão indo bem e onde elas estão “patinando”!

O que fizemos?

Decidimos verificar como está a performance dos carros 100% elétricos, por estado. E aí que vieram vários “insights”.

Um dos pontos mais elucidativos foi ver onde está ocorrendo o crescimento (e queda) nas vendas de veículos. O obvio ululante para nós era imaginar que o crescimento do mercado de carros elétricos fosse ocorrer nos principais mercados.

Hoje, seis estados (São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro) correspondem por 70% das vendas de carros. E, por serem os estados mais ricos e pujantes, imaginávamos que as vendas de carros 100% elétricos seriam maiores neste nosso TOP 6.

E foi aí que nos enganamos!

No maior mercado automotivo (São Paulo), as vendas de carros elétricos registraram queda de 19%. Rio de Janeiro -12%; Paraná -5%; Minas Gerais +1,5%. Apenas o Rio Grande do Sul registrou um crescimento mais pujante: +36%.

A lógica que imaginávamos é que, em localidades onde temos maior poder aquisitivo (e de infraestrutura), teríamos uma demanda crescente pelo produto. O que não é o caso. De fato, é ao contrário!

Os maiores índices foram constatados em: Bahia +86%; Amazonas +84%; Paraíba +73%; Pernambuco +54% e a menção honrosa vai ao Amapá, com crescimento de 383%.

Algumas pré-conclusões que tiramos é que:

O mercado brasileiro de carros eletrificados será cada vez mais de carros híbridos do que 100% elétricos;

Percebemos que no nosso TOP 6 (de maiores mercados), o mercado de carros 100% elétricos já encontrou o seu ponto ótimo e, agora, já virou mercado de reposição.

Nos demais estados ainda existe mercado para o carro 100% elétrico antes dele estabilizar.

Mas o ponto central aqui que podemos concluir é que teremos muito mais carros híbridos do que elétricos.

E aí? O que achou?

