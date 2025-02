Governo brasileiro mantém postura de cautela após Trump aumentar tarifas de importações Orientação do Planalto é de que ninguém comente a decisão de impor 25% de tarifas sobre aço e alumínio Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 11/02/2025 - 08h36 (Atualizado em 11/02/2025 - 08h36 ) twitter

Decisão de Donald Trump afeta a economia brasileira Reprodução/Redes Sociais/Instagram/@realdonaldtrump - 28.12.2024

O governo brasileiro decidiu adotar uma postura cautelosa após o presidente norte-americano Donald Trump oficializar a imposição de uma tarifa de importação de 25% sobre o aço e o alumínio que entram nos Estados Unidos.

A orientação do Palácio do Planalto é de que nenhum ministro ou auxiliar deve fazer comentários sobre a situação até que todas as medidas do governo dos Estados Unidos sejam completamente analisadas.

O objetivo é evitar um confronto nesse primeiro momento e agir de forma ponderada. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os EUA, ficando atrás apenas do Canadá.

Essa medida impacta cerca de R$ 27 bilhões em exportações brasileiras, e nossas empresas podem precisar buscar mercados alternativos agora.

