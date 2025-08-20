Militares temem afastamento de parceria histórica com os EUA ‘Nessa guerra, quem vai sair perdendo somos nós’, disse general, após cancelamento de americanos na Conferência Espacial das Américas Blog do Nolasco|Thiago NolascoOpens in new window 20/08/2025 - 17h44 (Atualizado em 20/08/2025 - 18h03 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Cancelamento da participação dos EUA na Conferência Espacial das Américas gera preocupação entre os militares brasileiros.

General alerta que Brasil pode ser o grande perdedor em uma possível deterioração das relações.

Parceria histórica com os EUA, que remonta à Segunda Guerra, está ameaçada por atritos entre governos.

Riscos concretos para acordos militares e intercâmbios são observados, especialmente com a aproximação do Brasil a países como China e Rússia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Prédio do Ministério da Defesa, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O cancelamento da participação americana na Conferência Espacial das Américas, organizada em parceria com a Força Aérea Brasileira, e também a possibilidade de os EUA não integrarem a Operação Formosa da Marinha ligaram o sinal de alerta entre os militares brasileiros.

“Nessa guerra, quem vai sair perdendo somos nós”, disse um general quatro estrelas, a mais alta patente do Exército, ao Blog, em referência ao lado brasileiro, mais frágil diante dos Estados Unidos.

Os militares classificam a parceria com os americanos como um “casamento histórico que vem desde a Segunda Guerra, uma relação muito forte”, mas admitem que agora está estremecida devido aos atritos entre os governos Lula e Trump.

Entre as preocupações está a possibilidade de os EUA mandarem de volta os mais de 50 militares brasileiros que hoje fazem intercâmbio com as Forças Armadas americanas.

“Se acontecer algo, não resta outra solução a não ser fazer a mala e voltar para o Brasil”, avaliou o general.

Outro ponto sensível é o projeto do submarino nuclear brasileiro — embora seja um acordo com a França, muitos componentes são de origem americana.

Para os militares ouvidos pelo Blog, o embate político traz riscos concretos. “Os civis não têm noção do estrago que pode ser no campo militar essa discussão entre Trump e Lula. Nós temos acordos históricos, comissões de compra e aquisição de equipamentos militares que são fundamentais para o interesse do Brasil. O Brasil começa a se aproximar de China, Rússia e Irã, os militares brasileiros ficam arrepiados”, afirmou.

