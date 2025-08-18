EUA dizem que Moraes é ‘tóxico’ e que nenhum tribunal pode invalidar sanções do país Nota do Departamento de Estado norte-americano reforça proibição de transações com o ministro, sancionado pela Lei Magnitsky Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 18/08/2025 - 18h56 (Atualizado em 18/08/2025 - 19h12 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Departamento de Estado dos EUA declara Alexandre de Moraes como 'tóxico' para negócios.

Nota afirma que tribunais estrangeiros não podem anular sanções dos EUA.

Moraes foi sancionado pela Lei Magnitsky, resultando em bloqueio de bens e proibição de entrada nos EUA.

Ministro Flávio Dino afirma que leis e ordens estrangeiras não têm validade no Brasil sem aprovação da Justiça. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Moraes é alvo da Lei, criada para penalizar acusados de corrupção ou de violações de direitos humanos Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

O Departamento de Estado dos Estados Unidos publicou uma nota, nesta segunda-feira (18), afirmando que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes é tóxico as empresas e aos indivíduos que buscam acesso aos EUA e seus mercados.

De acordo com o texto divulgado no perfil do X, nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções dos Estados Unidos — ou poupar alguém das consequências de violá-las.

Moraes foi sancionado com a Lei Magnitsky no fim de julho pelo governo do presidente Donald Trump. A medida é uma sanção econômica, que inclui o bloqueio de contas bancárias e de bens em solo norte-americano, além da proibição de entrada no país — a acusados de corrupção ou de graves violações de direitos humanos.

“Pessoas dos EUA estão proibidas de fazer transações com ele e pessoas de fora dos EUA devem agir com cautela: aqueles que fornecem apoio material a violadores de direitos humanos enfrentam riscos de sanções”, completa o texto.

Nesta segunda-feira, o ministro do STF Flávio Dino decidiu que leis estrangeiras, atos administrativos e ordens executivas de outros países não são válidas no Brasil, a menos que sejam aprovadas pela Justiça brasileira.

Perguntas e respostas:

Qual foi a afirmação do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre Alexandre de Moraes?

O Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, é considerado ‘tóxico’ para empresas e indivíduos que buscam acesso aos EUA e seus mercados.

O que a nota do Departamento de Estado diz sobre as sanções?

A nota destaca que nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções dos Estados Unidos, nem isentar alguém das consequências de violá-las.

Qual foi a sanção aplicada a Moraes e por quem?

Alexandre de Moraes foi sancionado pelo governo do presidente Donald Trump com a Lei Magnitsky, que impõe sanções econômicas, incluindo o bloqueio de contas bancárias e bens nos EUA, além da proibição de entrada no país.

Quais são as implicações para pessoas e empresas em relação a Moraes?

O texto informa que pessoas dos EUA estão proibidas de realizar transações com Moraes, e que indivíduos de fora dos EUA devem agir com cautela, pois aqueles que apoiam violadores de direitos humanos podem enfrentar sanções.

O que decidiu o ministro do STF Flávio Dino sobre leis estrangeiras?

Flávio Dino decidiu que leis estrangeiras, atos administrativos e ordens executivas de outros países não são válidas no Brasil, a menos que sejam aprovadas pela Justiça brasileira.

