EUA dizem que Moraes é ‘tóxico’ e que nenhum tribunal pode invalidar sanções do país

Nota do Departamento de Estado norte-americano reforça proibição de transações com o ministro, sancionado pela Lei Magnitsky

Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília

  • Departamento de Estado dos EUA declara Alexandre de Moraes como 'tóxico' para negócios.
  • Nota afirma que tribunais estrangeiros não podem anular sanções dos EUA.
  • Moraes foi sancionado pela Lei Magnitsky, resultando em bloqueio de bens e proibição de entrada nos EUA.
  • Ministro Flávio Dino afirma que leis e ordens estrangeiras não têm validade no Brasil sem aprovação da Justiça.

Moraes foi sancionado com a Lei Magnitsky no fim do mês passado pelo governo do presidente Donald Trump
Moraes é alvo da Lei, criada para penalizar acusados de corrupção ou de violações de direitos humanos Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

O Departamento de Estado dos Estados Unidos publicou uma nota, nesta segunda-feira (18), afirmando que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes é tóxico as empresas e aos indivíduos que buscam acesso aos EUA e seus mercados.

De acordo com o texto divulgado no perfil do X, nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções dos Estados Unidos — ou poupar alguém das consequências de violá-las.

Moraes foi sancionado com a Lei Magnitsky no fim de julho pelo governo do presidente Donald Trump. A medida é uma sanção econômica, que inclui o bloqueio de contas bancárias e de bens em solo norte-americano, além da proibição de entrada no país — a acusados de corrupção ou de graves violações de direitos humanos.

“Pessoas dos EUA estão proibidas de fazer transações com ele e pessoas de fora dos EUA devem agir com cautela: aqueles que fornecem apoio material a violadores de direitos humanos enfrentam riscos de sanções”, completa o texto.


Nesta segunda-feira, o ministro do STF Flávio Dino decidiu que leis estrangeiras, atos administrativos e ordens executivas de outros países não são válidas no Brasil, a menos que sejam aprovadas pela Justiça brasileira.

Perguntas e respostas:

Qual foi a afirmação do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre Alexandre de Moraes?

O Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, é considerado ‘tóxico’ para empresas e indivíduos que buscam acesso aos EUA e seus mercados.


O que a nota do Departamento de Estado diz sobre as sanções?

A nota destaca que nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções dos Estados Unidos, nem isentar alguém das consequências de violá-las.

Qual foi a sanção aplicada a Moraes e por quem?

Alexandre de Moraes foi sancionado pelo governo do presidente Donald Trump com a Lei Magnitsky, que impõe sanções econômicas, incluindo o bloqueio de contas bancárias e bens nos EUA, além da proibição de entrada no país.


Quais são as implicações para pessoas e empresas em relação a Moraes?

O texto informa que pessoas dos EUA estão proibidas de realizar transações com Moraes, e que indivíduos de fora dos EUA devem agir com cautela, pois aqueles que apoiam violadores de direitos humanos podem enfrentar sanções.

O que decidiu o ministro do STF Flávio Dino sobre leis estrangeiras?

Flávio Dino decidiu que leis estrangeiras, atos administrativos e ordens executivas de outros países não são válidas no Brasil, a menos que sejam aprovadas pela Justiça brasileira.

