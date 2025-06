Catar condena ataque do Irã, diz que tem o direito de retaliar e confirma que interceptou todos os mísseis A informação foi divulgada pelo porta-voz do chanceler catari, após receio de novos ataques. Ele garante que o espaço aéreo está seguro Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 23/06/2025 - 16h01 (Atualizado em 23/06/2025 - 16h07 ) twitter

Ataque do Irã em base americana no Catar Reprodução/Record News - 23.06.2025

O Catar se revoltou com o ataque da Guarda Iraniana contra bases americanas instaladas no país.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores disse que houve “uma flagrante violação da soberania e do espaço aéreo do Estado do Catar, bem como do direito internacional e da Carta das Nações Unidas.”

O documento ainda destaca:

“O Estado do Catar se reserva o direito de responder diretamente de forma proporcional à natureza e à magnitude deste flagrante ataque e em conformidade com o direito internacional.”

O porta-voz confirmou, em uma declaração à Agência de Notícias do Catar (QNA), que as defesas aéreas frustraram o ataque e interceptaram com sucesso todos os mísseis iranianos.

E ainda explicou que a base havia sido evacuada com antecedência, de acordo com as medidas de segurança e precaução aprovadas, dadas as tensões na região.

“Todas as medidas necessárias foram tomadas para garantir a segurança do pessoal na base, incluindo membros das Forças Armadas do Catar, forças amigas e outros, confirmando que não houve feridos ou perdas humanas”.

