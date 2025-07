Trump perde a paciência com Putin e envia armas mais potentes para Ucrânia O presidente americano chegou a interromper os carregamentos, mas mudou de ideia depois de uma conversa sem avanços com o líder russo Blog do Zamataro|Luiz Felipe ZamataroOpens in new window 08/07/2025 - 10h42 (Atualizado em 08/07/2025 - 10h45 ) twitter

Trump perde a paciência com Putin Divulgação/Abe McNatt/Official White House Photo

Donald Trump perdeu de vez a paciência com Vladimir Putin. Os dois, que já trocaram elogios publicamente, agora vivem uma fase de desconfiança.

Para dar uma prova de que estava disposto a negociar, o americano decidiu barrar o envio de armas para a Ucrânia. Zelensky e a Europa ficaram em pânico.

Trump então ligou para Putin recentemente. Achou que com a interrupção do carregamento de armas, o líder russo estaria disposto a sentar para negociar. Ledo engano.

Mas quando desligou o telefone, Putin autorizou o maior ataque de drones contra a Ucrânia desde que a guerra começou.

Trump perdeu a paciência. E de vez. Convocou uma coletiva e disse que vai enviar mais armas para proteger a Ucrânia. Algumas mais potentes. E não se opôs que a União Europeia também faça o mesmo.

Trump percebeu que Putin não é confiável. Nem amigo. Nem aliado. Agora vai usar a força para pressionar. Só o tempo dirá se dará certo.

