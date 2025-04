Fraude no INSS: Conselho vai discutir recadastramento de 6 milhões de aposentados Medida é vista como filtro para delimitar tamanho do golpe que lesou beneficiários Christina Lemos|Do R7 28/04/2025 - 13h13 (Atualizado em 28/04/2025 - 13h13 ) twitter

Oposição pede demissão de Carlos Lupi Bruno Peres/Agência Brasil-28.11.24

A reunião desta tarde do Conselho Nacional de Previdência Social terá sobre a mesa uma proposta polêmica e de difícil execução: o recadastramento dos potenciais lesados pelo pagamento compulsório de adesões a associações que ofereciam serviços a aposentados, sem que esses tivessem autorizado. A tarefa envolve 6 milhões de beneficiários e tenta delimitar quantos realmente foram alvo do golpe ou eventualmente responderam de forma genérica ou equivocada a levantamento do Controladoria Geral da União, que apontou o desvio.

O recadastramento, no entanto, é lento e encarado com desconfiança por representantes de aposentados e pensionistas, que vêem na iniciativa a intenção de adiar o futuro ressarcimento dos beneficiários. Pelo menos 11 entidades de classe, associações ou corporações são suspeitas de lançar mão do desconto indevido de benefícios, numa operação iniciada em 2019 e que se avolumou nos últimos seis anos até alcançar o montante de R$ 6,3 milhões.

A reunião acontece em ambiente político conturbado, com o governo federal sob forte pressão de setores da oposição, que ameaçam com CPI para apurar o esquema e exigem a demissão do ministro da Previdência Carlos Luppi, do PDT.

O ministro alega que a amostragem da CGU é muito pequena: 1.300 entrevistas. E acredita que muitos podem ter confundido “desconto associativista com desconto previdenciário”. E destaca que “quem está investigando é o próprio governo”. “O que tem de ser feito agora é uma auditoria e um recadastramento dos 6 milhões que tinham desconto”.

Apesar da argumentação de Luppi, a área de comunicação do governo teme os reflexos do caso sobre a imagem do presidente Lula e participou nesta manhã da estratégia de reação dentro do governo para mitigar o impacto negativo do episódio.

