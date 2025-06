Bancos não funcionam nesta quinta, mas reabrem na sexta; agências do INSS fecham nos dois dias Durante o feriado de Corpus Christi, em algumas localidades, as salas de autoatendimento estarão disponíveis aos clientes, a critério de cada instituição Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 18/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/06/2025 - 02h00 ) twitter

Caixa eletrônico é opção de atendimento nos bancos Edu Garcia/R7 - 22.02.2022

As agências bancárias não vão abrir para atendimento presencial ao público nesta quinta-feira (19), no feriado de Corpus Christi. Mas serão reabertas na sexta-feira (20), com o atendimento normal, nas localidades onde não há feriado estadual, municipal ou ponto facultativo.

As compensações bancárias não serão efetivadas neste dia, incluindo a TED.

A opção é utilizar o Pix, que funciona 24 horas todos os dias e feriados e poderá ser feito normalmente.

Em algumas localidades, as salas de autoatendimento estarão disponíveis aos clientes, a critério da instituição.

Boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia, telefone, entre outros) com vencimento em 19 de junho poderão ser pagos no dia útil seguinte, nas localidades onde não há feriado. O sábado não é considerado dia útil e, por essa razão, não há liquidação financeira.

Já no caso dos tributos e impostos, caso vençam nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado, para evitar a incidência de juros e multa.

Agências do INSS

O atendimento presencial do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) será suspenso quinta (19) e sexta (20), reabrindo normalmente a partir da próxima segunda-feira (23). Já os canais remotos funcionam normalmente.

Pelo Meu INSS (site gov.br/meuinss ou aplicativo para celulares), é possível dar entrada em serviços e benefícios, simular aposentadoria, consultar dados de pagamento, acompanhar processos, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial.

Para quem não tem acesso ou facilidade com a internet, a alternativa é a Central Telefônica 135. A central faz atendimento humano de segunda a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília), e atendimento eletrônico 24 horas por dia. A ligação é gratuita.

