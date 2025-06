Nova modalidade, Pix automático começa a valer nesta segunda; entenda Usuário poderá escolher data para que transação seja enviada automaticamente, facilitando controle de contas Economia|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília e Rafaela Soares, do R7, em Brasília 16/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pix automático foi lançado nesta segunda Bruno Peres/Agência Brasil - 16/01/2025

O Pix automático, nova modalidade lançada pelo Banco Central, começa a operar nesta segunda-feira (16).

Gratuito, o serviço permite ao usuário escolher uma data para que a transação seja enviada automaticamente, facilitando o controle de contas, aluguel, salários e até pagamentos recorrentes entre familiares.

Como funcionará

Para que o Pix automático funcione, o usuário, sendo pessoa física, precisa autorizar a operação uma única vez e definir algumas regras, como:

Valor máximo de cada pagamento,

Gerenciamento de limite para transações

Notificação de agendamentos.

Após a autorização da modalidade, a empresa enviará a solicitação ao banco do pagador, que programará a transação. Na data do débito, o valor será efetivamente cobrado da conta do cliente.

‌



As autorizações poderão ser canceladas a qualquer momento pelo pagador.

De acordo com o BC, haverá uma seção dedicada ao Pix automático em todos os bancos, em que será possível ver todos os agendamentos referentes à modalidade.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Pix automático x Pix agendado

O Pix agendado permite que o usuário programe uma transferência para uma data futura. A transação só ocorre se houver saldo na conta, e cada pagamento precisa ser agendado individualmente.

Já no Pix automático, a proposta é automatizar pagamentos que se repetem sem precisar agendar toda vez.

‌



A cobrança passa a vir do recebedor, e o pagamento ocorre automaticamente após a autorização inicial.

Atenção com os golpes

Apesar de ser mais prático, a nova modalidade exige atenção dos usuários em relação à segurança digital.

“O Pix é um sistema seguro, criado e mantido pelo Banco Central, mas os golpes não ocorrem dentro do sistema. Eles acontecem fora, quando o usuário clica em links maliciosos, acessa páginas falsas ou confia em mensagens disfarçadas que pedem que ele confirme um pagamento ou agende uma transferência”, explica o advogado especialista em golpes digitais Francisco Gomes Júnior.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O especialista também alerta para o número de golpes que envolvem agendamentos e cobranças falsas por sites não confiáveis.

“É comum ver endereços com erros sutis de digitação, sem o ‘https’ ou hospedados fora do Brasil. São sinais claros de fraude.”

Ele alerta que os golpes se aprimoram com cada tecnologia nova. “Os criminosos estão de olho em qualquer nova funcionalidade. Quando o Pix nasceu, surgiram os primeiros golpes com QR code. Agora, com o agendamento, veremos golpes mais sofisticados e personalizados”, completa Gomes Júnior.

Confira os principais cuidados para não cair em golpes:

Nunca clique em links enviados por desconhecidos ou em mensagens que você não solicitou;

Sempre acesse seu banco diretamente pelo aplicativo ou site oficial, nunca por links de terceiros;

Verifique se o site tem certificado de segurança (o “cadeado” ao lado do endereço);

Mantenha seu antivírus e sistema operacional atualizados;

Desconfie de mensagens com tom de urgência ou que usem o nome de instituições públicas ou financeiras sem aviso prévio.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp