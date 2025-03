Concursos públicos com inscrições abertas em março têm salário de até R$ 30,5 mil As oportunidades estão em várias regiões do país, como o Superior Tribunal Militar e o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 09/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/03/2025 - 02h00 ) twitter

O resultado final do Concurso Público Nacional Unificado foi publicado na última sexta-feira (7), com a convocação para a matrícula nos cursos de formação. Quem não foi aprovado tem a oportunidade concorrer a uma vaga de outros concursos que estão com as inscrições abertas neste mês de março, em várias regiões do país. Os salários vão até R$ 30,5 mil.

É o caso da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, que oferece 20 vagas de defensor público, com remuneração de até R$ 30.505,37.

Na última sexta, começaram as inscrições para do concurso público do STM (Superior Tribunal Militar), com 80 vagas e salário de até 14.852,66.

Outro destaque são as vagas da PPSA (Pré-Sal Petróleo S.A.), empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com salários de até R$ 19.610. Veja a seguir os editais com inscrições abertas:

PPSA (Pré-Sal Petróleo S.A.)

Vagas: 100

Cargos: advogado, analista de gestão corporativa, analista de tecnologia da informação e especialistas em petróleo e gás

Salário: até R$ 19.610

Inscrições: até 17/03

Organizador do certame: IDCAP (Instituto de Desenvolvimento e Capacitação)

Edital: clique aqui

Polícia Militar do Distrito Federal

Vagas: 147

Cargo: oficial policial militar - 2º tenente

Salário: até R$ 17.034,85

Inscrições: de 24/03 até 23/04

Organizador do certame: Cebraspe

Edital: clique aqui

Susep (Superintendência de Seguros Privados)

Vagas: 75

Cargo: analistas técnicos de contabilidade pública; direito, políticas públicas e desenho institucional; supervisão e regulação de mercados; tecnologia da informação e ciências de dados

Salário: até R$ 18.033,52

Inscrições: até 10/03

Organizador do certame: Cebraspe

Edital: clique aqui

Secretaria do Meio Ambiente de Mato Grosso

Vagas: 122

Cargo: analista de desenvolvimento econômico e social e de Meio Ambiente

Salário: até R$ 9.954,43

Inscrições: 14/03 a 20/03

Organizador do certame: Cebraspe

Edital: clique aqui

Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ)

Vagas: 122

Cargos: técnicos e analistas judiciários

Salário: até R$ 17.018,67

Inscrições: até 18/03

Organizador do certame: Fundação Carlos Chagas

Edital: clique aqui

Secretaria de Estado de Fazenda do Paraná

Defensoria Pública do Rio Grande do Sul

Superior Tribunal Militar

Vagas: 80

Cargo: técnicos e analistas judiciários

Salário: até R$ 14.852,66

Inscrições: até 28/03

Organizador do certame: Cebraspe

Edital: clique aqui

USP (Universidade de São Paulo)

Vagas: 26

Cargo: diversas carreiras, de auxiliares de laboratórios a docentes

Salário: até R$ 10.742.56

Inscrições: até 18/03

Organizador do certame: Processos Seletivos da Universidade de São Paulo

Universidade Federal de São Carlos

Vagas: 72

Cargo:

Salário: até R$ 13.288,85

Inscrições: até 24/03

Organizador do certame: Concursos Públicos UFSCAR

