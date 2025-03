Inscrições para concurso do Superior Tribunal Militar começam nesta sexta-feira Certame oferece 80 vagas, e salários iniciais podem chegar a R$ 14,8 mil Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 06/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/03/2025 - 02h00 ) twitter

Taxas variam entre R$ 80 a R$ 120 Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

As inscrições para o novo concurso público do STM (Superior Tribunal Militar) começam nesta sexta-feira (7), no site do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos). Segundo o edital, publicado na última sexta-feira (28), as taxas variam entre R$ 80, para o cargo de técnico judiciário, e R$ 120, para analista judiciário. No total, são ofertadas 80 vagas para candidatos com ensino superior, com nomeação imediata. A remuneração inicial pode chegar a R$ 14,8 mil.

A seleção contará com as seguintes etapas:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de analista judiciário;

Teste de aptidão física, de caráter eliminatório, somente para o Cargo 9: técnico judiciário — Área: Administrativa — Especialidade: agente da Polícia Judicial.

As provas serão aplicadas em todas as 27 capitais do país, bem como nas cidades de Juiz de Fora (MG), Santa Maria (RS) e Bagé (RS).

O edital do concurso estabelece uma carga horária de 40 horas semanais. As oportunidades são para atuar nas áreas de Administração, Tecnologia da Informação, Comunicação Social, Contabilidade, entre outras.

