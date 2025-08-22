Consulta ao 4º lote de restituição do IR 2025 é liberada nesta sexta; veja como fazer Pagamento será realizado pela Receita Federal no dia 29; quem não entrar na lista ainda terá outra oportunidade em 30 de setembro Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 22/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 02h00 ) twitter

Restituição do IR 2025 tem mais um lote liberado Joédson Alves/Agência Brasil - 01.04.2025

O quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2025 será liberado para consulta a partir das 10h desta sexta-feira (22). O pagamento para as 1.884.035 restituições será realizado ao longo do dia 29 de agosto, no valor total de R$ 2.917.617.001,41.

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

Quem não entrar na lista ainda terá outra oportunidade em 30 de setembro.

Calendário de pagamento da restituição

1º lote - já pago

2º lote - já pago

3º lote - já pago

4º lote - 29 de agosto

5º lote - 30 de setembro

Sem prioridades

O novo lote tem um número maior de contribuintes sem prioridades legais, com 1.454.509 restituições.

Do total, R$ 454.613.578,23 são para contribuintes com prioridade legal:

13.515 para idosos acima de 80 anos

72.434 para contribuintes entre 60 e 79 anos

7.821 restituições para contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave

22.841 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

Além disso, 312.915 restituições são de contribuintes que não têm prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida e/ou optado por receber a restituição via Pix.

Como consultar

Para saber se a restituição está disponível, clique aqui

Clique em “Meu Imposto de Renda”

Em seguida, clique em “Consultar a Restituição”

Preencha com o CPF, data de nascimento e o ano do Imposto de Renda, que é 2025

A página “Meu Imposto de Renda” apresenta orientações e os canais de prestação do serviço. E permite ainda a consulta da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC.

Caso identifique alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

Pagamento

O pagamento da restituição será realizado ao longo do dia 29 de agosto, na conta bancária informada na declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave Pix.

Os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Neste caso, o contribuinte pode reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ( https://www.bb.com.br/irpf ) ou pela Central de Relacionamento BB pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades), e 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de um ano, ele deverá depois requerê-lo pelo Portal e-CAC, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

