Quarto lote de restituição terá consulta liberada na sexta e mais contribuintes sem prioridades
Pagamento será realizado pela Receita Federal no dia 29; quem não entrar na lista ainda terá outra oportunidade em 30 de setembro
O quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2025 será aberto para consulta a partir de sexta-feira (22). O pagamento está previsto para 29 de agosto. Quem não entrar na lista ainda terá outra oportunidade em 30 de setembro.
Segundo a Receita Federal, o novo lote terá um número maior de contribuintes sem prioridades legais.
“O lote seguirá com os pagamentos em ordem de prioridade. Como a maioria dos contribuintes prioritários já foram pagos, devemos ter um grande número de não prioritários”, afirma em nota.
Para consultar, basta acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal), a partir das 10h de sexta-feira (22), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.
No primeiro lote, a Receita Federal depositou R$ 11 bilhões para 6.257.108 contribuintes contemplados. Já no segundo lote foram 6.545.322 restituições, também com o total de R$ 11 bilhões. E no terceiro, 7.219.048 restituições e R$ 10 bilhões.
Calendário de pagamento da restituição do IR 2025
1º lote - já pago
2º lote - já pago
3º lote - já pago
4º lote - 29 de agosto
5º lote - 30 de setembro
Prioridades
Os primeiros a receber são aqueles incluídos nos grupos prioritários.
- acima de 80 anos;
- acima de 60 anos, com deficiência ou moléstia grave;
- cuja maior fonte de renda seja o magistério;
- que fizeram a pré-preenchida e indicaram o Pix para restituição;
- que fizeram a pré-preenchida ou indicaram Pix para restituição;
- demais.
Como consultar
Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.
A página permite uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC.
Caso identifique alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.
Pagamento
O dinheiro é depositado na conta indicada na declaração ou pelo Pix, pelo Banco do Brasil. Se o contribuinte não resgatar o valor de sua restituição no prazo de um ano, ele deverá depois requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.
Prazo
O prazo para entrega terminou em 30 de maio, e os atrasados ficam sujeitos ao pagamento de uma multa de, no mínimo, R$ 165,74. O valor, no entanto, pode chegar a 20% do imposto devido.
Foram entregues 43,3 milhões de declarações. Do total, 50,3% foram feitas pela pré-preenchida, 55,5% simplificadas e 56,5% têm valor a restituir.
