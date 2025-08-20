Quarto lote de restituição terá consulta liberada na sexta e mais contribuintes sem prioridades Pagamento será realizado pela Receita Federal no dia 29; quem não entrar na lista ainda terá outra oportunidade em 30 de setembro Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 20/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda estará disponível a partir de sexta-feira (22).

Pagamento será realizado pela Receita Federal no dia 29 de agosto.

Novo lote contará com um número maior de contribuintes sem prioridades legais.

Quem não receber agora terá outra oportunidade no dia 30 de setembro. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Quarto lote de restituição do IR 2025 será liberado J.SOUZA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 23.06.2025

O quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2025 será aberto para consulta a partir de sexta-feira (22). O pagamento está previsto para 29 de agosto. Quem não entrar na lista ainda terá outra oportunidade em 30 de setembro.

Segundo a Receita Federal, o novo lote terá um número maior de contribuintes sem prioridades legais.

“O lote seguirá com os pagamentos em ordem de prioridade. Como a maioria dos contribuintes prioritários já foram pagos, devemos ter um grande número de não prioritários”, afirma em nota.

Para consultar, basta acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal), a partir das 10h de sexta-feira (22), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

No primeiro lote, a Receita Federal depositou R$ 11 bilhões para 6.257.108 contribuintes contemplados. Já no segundo lote foram 6.545.322 restituições, também com o total de R$ 11 bilhões. E no terceiro, 7.219.048 restituições e R$ 10 bilhões.

Calendário de pagamento da restituição do IR 2025

1º lote - já pago

2º lote - já pago

3º lote - já pago

4º lote - 29 de agosto

5º lote - 30 de setembro

Prioridades

Os primeiros a receber são aqueles incluídos nos grupos prioritários.

acima de 80 anos;

acima de 60 anos, com deficiência ou moléstia grave;

cuja maior fonte de renda seja o magistério;

que fizeram a pré-preenchida e indicaram o Pix para restituição;

indicaram o Pix para restituição; que fizeram a pré-preenchida ou indicaram Pix para restituição;

indicaram Pix para restituição; demais.

Como consultar

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

A página permite uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC.

Caso identifique alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

Pagamento

O dinheiro é depositado na conta indicada na declaração ou pelo Pix, pelo Banco do Brasil. Se o contribuinte não resgatar o valor de sua restituição no prazo de um ano, ele deverá depois requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

Prazo

O prazo para entrega terminou em 30 de maio, e os atrasados ficam sujeitos ao pagamento de uma multa de, no mínimo, R$ 165,74. O valor, no entanto, pode chegar a 20% do imposto devido.

Foram entregues 43,3 milhões de declarações. Do total, 50,3% foram feitas pela pré-preenchida, 55,5% simplificadas e 56,5% têm valor a restituir.

