INSS começa a pagar aposentados e pensionistas nesta quinta; veja calendário O pagamento será feito até o dia 7 de agosto, para mais de 40 milhões de benefícios previdenciários e assistenciais Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 25/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 25/07/2024 - 02h00 ) ‌



Aplicativo Meu INSS tem informações aos segurados Edu Garcia/04.09.2023/EDU GARCIA/R7 - 04.09.2023

Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começam a receber nesta quinta-feira (24) o pagamento de julho. Os depósitos serão feitos até o dia 7 de agosto, para mais de 40 milhões de benefícios previdenciários e assistenciais, nos valores que vão de um salário-mínimo (R$ 1.412) até o teto (R$ 7.786,02).

O calendário de pagamento leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Os primeiros beneficiados serão os que têm cartão com final 1 (dígito antes do traço).

Para quem ganha acima do piso nacional, os créditos serão feitos de 2 a 8 de maio, a começar pelos segurados que têm final de matrícula 1 e 6.

Do total de 40.459.849 benefícios, 6.149.207 são benefícios assistenciais, e 34.310.642 previdenciários. O número de pessoas que recebem até um salário mínimo é de 28.082.093. Os que ganham acima do piso nacional somam 12.377.756.

Calendário de julho

Quem ganha um salário mínimo

Final do benefício 1 – 25/07

Final do benefício 2 – 26/07

Final do benefício 3 – 29/07

Final do benefício 4 – 30/07

Final do benefício 5 – 31/07

Final do benefício 6 – 01/08

Final do benefício 7 – 02/08

Final do benefício 8 – 05/08

Final do benefício 9 – 06/08

Final do benefício 0 – 07/08

Quem recebe acima do salário mínimo

Final do benefício 1 e 6 – 01/08

Final do benefício 2 e 7 – 02/08

Final do benefício 3 e 8 – 05/08

Final do benefício 4 e 9 – 06/08

Final do benefício 5 e 0 – 07/08

Como consultar

Para quem não tem acesso à internet, basta ligar para a Central 135. Ao ligar, informe o número do CPF e confirme algumas informações cadastrais, de forma a evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Pelo site:

· Acesse gov.br/meuinss

· Na página inicial, vá em “Entrar com gov.br ”

· Depois, informe o CPF e clique em “Continuar”

· Na página seguinte, digite a senha e vá em “Entrar”

· Na página inicial, clique em “Extrato de Pagamento”

· No extrato estará informado o valor do pagamento mensal (código 101)

· É possível gerar o PDF, clicando no final da página em “Baixar PDF”

Pelo aplicativo:

· Abra o aplicativo Meu INSS

· Clique em “Entrar com gov.br ”

· Informe o CPF e vá em “Continuar”, depois digite sua senha e vá em “Entrar”

· Na tela inicial, vá em “Extrato de pagamento”

· No extrato do mês está informado o valor do pagamento mensal (código 101)

· É possível gerar o PDF, clicando no final da página em “Baixar PDF”