INSS começa a pagar primeira parcela do 13º salário nesta quinta-feira; veja calendário O abono antecipado será depositado até 8 de maio, e a segunda parcela, de 26 de maio a 6 de junho, para 34,2 milhões de segurados Conta em Dia|Ana Vinhas 24/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/04/2025 - 02h00 )

Calendário da primeira parcela do 13º do INSS vai até o dia 8 de maio ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 03.04.2025

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa a pagar a primeira parcela do 13º salário antecipado nesta quinta-feira (24) a aposentados, pensionistas e beneficiários. Serão beneficiados 34,2 milhões de segurados que têm direito ao abono natalino. Segundo o governo federal, a antecipação do pagamento deve injetar R$ 73,3 bilhões na economia.

O pagamento de 50% da gratificação natalina virá com o benefício deste mês, que será pago de hoje ao dia 8 de maio (veja calendário abaixo). A segunda parcela sairá com o calendário de maio, que vai de 26 de maio a 6 de junho.

Os primeiros beneficiados são os que têm cartão com final 1 (dígito antes do traço) e recebem um salário mínimo (R$ 1.518). Para quem ganha acima do piso nacional, os créditos serão feitos de 2 a 8 de maio, a começar pelos segurados que têm final de matrícula 1 e 6.

Essa primeira parte do pagamento do abono vem sem descontos, como o do Imposto de Renda, por exemplo. O tribuno, previsto para aqueles que pagam o imposto, é recolhido apenas na segunda parcela.

A consulta ao extrato de pagamento pode ser feita pela Central de Atendimento 135 ou pelo site e aplicativo Meu INSS. Para isso, basta acessar e colocar a senha do gov.br, clicar em extrato e checar o pagamento.

Quem tem direito

Recebem o abono natalino os beneficiários de aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, pensão por morte e outros auxílios administrados pelo instituto.

Já os segurados do BPC (Benefício de Prestação Continuada), pago a idosos de baixa renda acima de 65 anos e a pessoas carentes com deficiência, equivalente a um salário mínimo, não recebem o abono adicional.

As beneficiárias de salário-maternidade têm direito ao 13º proporcional. No entanto, ele é pago com a última parcela do benefício.

Veja as datas de pagamento

Calendário da primeira parcela 13º salário para contribuintes do INSS Arte R7

Calendário da segunda parcela do 13º para contribuintes do INSS Arte R7

Os números do INSS

Segundo o INSS, 28,68 milhões de pessoas, cerca de 70,5% do total dos aposentados e pensionistas do INSS, ganham até um salário-mínimo por mês (R$ 1.518).

Outros 11,98 milhões de beneficiários recebem acima do piso nacional. Desse total, 10,6 mil ganham o teto da Previdência Social (R$ 8.157,41).

Como consultar

Pelo site:

· Acesse gov.br/meuinss

· Na página inicial, vá em “Entrar com gov.br”

· Depois, informe o CPF e clique em “Continuar”

· Na página seguinte, digite a senha e vá em “Entrar”

· Na página inicial, clique em “Extrato de Pagamento”

· No extrato estará informado o valor do pagamento mensal (código 101) e o valor do 13º salário é o código 104

· É possível gerar o PDF, clicando no final da página em “Baixar PDF”

Pelo aplicativo:

· Abra o aplicativo Meu INSS

· Clique em “Entrar com gov.br”

· Informe o CPF e vá em “Continuar”, depois digite sua senha e vá em “Entrar”

· Na tela inicial, vá em “Extrato de pagamento”

· No extrato do mês referente ao pagamento do 13º estará informado o valor do pagamento mensal (código 101) e o valor do 13º salário (código 104)

· É possível gerar o PDF, clicando no final da página em “Baixar PDF”

Pelo telefone 135:

Para quem não tem acesso à internet, basta ligar para a Central 135. Informe o número do CPF e confirme algumas informações cadastrais para a atendente, para evitar fraudes. O atendimento é de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

