Operação investiga cobrança indevida em benefícios do INSS; prejuízo pode chegar a R$ 6,3 bi Ao todo, cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da CGU cumprem 211 mandados judiciais Brasília|Victoria Lacerda e Rafaela Soares, do R7, em Brasília 23/04/2025 - 08h28 (Atualizado em 23/04/2025 - 08h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Operação Sem Desconto investiga um esquema nacional de cobranças indevidas Divulgação/PF - 23/04/2025

A PF (Polícia Federal) e a CGU (Controladoria-Geral da União) deflagraram nesta terça-feira (23) a Operação Sem Desconto, que investiga um esquema nacional de cobranças indevidas em benefícios do INSS. De acordo com as apurações, aposentados e pensionistas foram alvo de descontos não autorizados de mensalidades associativas, aplicados diretamente sobre os valores de aposentadorias e pensões. O prejuízo estimado chega a R$ 6,3 bilhões, acumulados entre os anos de 2019 e 2024.

Ao todo, cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da CGU cumprem 211 mandados judiciais, incluindo ordens de busca e apreensão, sequestro de bens avaliados em mais de R$ 1 bilhão e seis mandados de prisão temporária.

A operação ocorre no Distrito Federal e em 14 estados: Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. Seis servidores públicos também foram afastados de suas funções por decisão judicial.

De acordo com a PF e a CGU, o esquema envolvia entidades que aplicavam os descontos diretamente sobre os benefícios previdenciários, com a suposta ajuda de agentes públicos e uso indevido de dados dos beneficiários.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os investigados poderão responder por corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional, falsificação de documentos, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp